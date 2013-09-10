Pirinçli Börek Tarifi

Öncelikle pirinci yıkayıp, 1 çorba kaşığı margarinle kavurun. Üzerine suyu ilave edip, safran ve tuzu da ekleyerek pilav gibi pişirin. Diğer tarafta bir kaba, yoğurt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu koyun. Ilık suda erittiğiniz mayayı ekleyerek, yavaş yavaş da aldığı kadar un katarak yumuşak bir hamur elde edin. Dinlenmeye bıraktığınız hamurdan iri bezeler koparıp, biraz kalınca yufkalar açın. Yufkaların yarısına belli aralıklarla pirinçli malzemeden koyarak, diğer yarısını üzerine kapatın. Hamur ruletiyle kesip, kızgın sıvı yağda kızartın ve sıcak olarak servis yapın.