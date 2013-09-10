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Pirinçli Börek Tarifi

Misafirlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz pirinçli börek nasıl yapılır? Pratik pirinçli börek tarifi...
Pirinçli Börek Tarifi
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • KİLİS
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı margarin

Bir buçuk su bardağı su

2-3 tel safran l Tuz



Hamuru için:

2 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz maya

Tuz

Aldığı kadar un



Kızartmak için:

Sıvı yağ


YAPILIŞI

Öncelikle pirinci yıkayıp, 1 çorba kaşığı margarinle kavurun. Üzerine suyu ilave edip, safran ve tuzu da ekleyerek pilav gibi pişirin. Diğer tarafta bir kaba, yoğurt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu koyun. Ilık suda erittiğiniz mayayı ekleyerek, yavaş yavaş da aldığı kadar un katarak yumuşak bir hamur elde edin. Dinlenmeye bıraktığınız hamurdan iri bezeler koparıp, biraz kalınca yufkalar açın. Yufkaların yarısına belli aralıklarla pirinçli malzemeden koyarak, diğer yarısını üzerine kapatın. Hamur ruletiyle kesip, kızgın sıvı yağda kızartın ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kilis yöresinde “Tava semseği” de denilen “Pirinçli börek”, ölen kişinin kırkı çıktığında yapılır. Kilis’te bu bir gelenek haline gelmiştir.
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