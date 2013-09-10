Pirinçli Börek Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
1 çorba kaşığı margarin
Bir buçuk su bardağı su
2-3 tel safran l Tuz
Hamuru için:
2 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı toz maya
Tuz
Aldığı kadar un
Kızartmak için:
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Öncelikle pirinci yıkayıp, 1 çorba kaşığı margarinle kavurun. Üzerine suyu ilave edip, safran ve tuzu da ekleyerek pilav gibi pişirin. Diğer tarafta bir kaba, yoğurt, yumurta, sıvı yağ ve tuzu koyun. Ilık suda erittiğiniz mayayı ekleyerek, yavaş yavaş da aldığı kadar un katarak yumuşak bir hamur elde edin. Dinlenmeye bıraktığınız hamurdan iri bezeler koparıp, biraz kalınca yufkalar açın. Yufkaların yarısına belli aralıklarla pirinçli malzemeden koyarak, diğer yarısını üzerine kapatın. Hamur ruletiyle kesip, kızgın sıvı yağda kızartın ve sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kilis yöresinde “Tava semseği” de denilen “Pirinçli börek”, ölen kişinin kırkı çıktığında yapılır. Kilis’te bu bir gelenek haline gelmiştir.