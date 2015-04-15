Pirinçli hanım parmağı Tarifi

SOĞANI küp doğrayıp, sıvıyağda kavurun. Dolmalık fıstık ilave edip, kavurmaya devam edin. Kıyma ilave edip, kıyma suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Pirinç ekleyip, 3 dakika kavurun. Su ilave edip, pişmeye bırakın. Kıyılmış nane, tarçın, mercanköşk, kuşüzümü, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Her bir yufkayı 8 üçgen parçaya bölün. Yufkaları düz bir zemine serip, geniş taraflarına naneli karışımı pay edin. Sigara böreği gibi sarıp, kızgın sıvıyağda kızartın. Üzerlerine kaşar peyniri serpip servis yapın.