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Pirinçli hanım parmağı Tarifi

Doğu Akdeniz mutfağının damak tadımıza uygun yemeklerinden pirinçli hanım parmağı nasıl yapılır?
Pirinçli hanım parmağı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay bardağı dolmalık fıstık

600 gram kıyma

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı su

1 demet nane

1 çorba kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı mercanköşk

1 çay bardağı kuş üzümü

1 kg yufka

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Üzeri için:

300 gram rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

SOĞANI küp doğrayıp, sıvıyağda kavurun. Dolmalık fıstık ilave edip, kavurmaya devam edin. Kıyma ilave edip, kıyma suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Pirinç ekleyip, 3 dakika kavurun. Su ilave edip, pişmeye bırakın. Kıyılmış nane, tarçın, mercanköşk, kuşüzümü, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Her bir yufkayı 8 üçgen parçaya bölün. Yufkaları düz bir zemine serip, geniş taraflarına naneli karışımı pay edin. Sigara böreği gibi sarıp, kızgın sıvıyağda kızartın. Üzerlerine kaşar peyniri serpip servis yapın.

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