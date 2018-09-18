Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pizza hamuru için su, toz şeker ve kuru mayayı bir kapta karıştırın ve mayanın aktifleşmesi için bu şekilde 10 dakika bekletin. Un ve tuzu geniş bir kapta karıştırıp ortasını açın. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ve mayalı karışımı döküp, elle yavaşça yoğurmaya başlayın. Hamuru ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile geniş bir kabı yağlayın. Daha sonra hamuru toparlayarak içine yerleştirin. Kabın üzerini bir bezle örtüp hamur iki katı büyüklüğe ulaşana dek mayalanmaya bırakın. Pizza sosu için zeytinyağını ısıtıp sarımsağı kavurun. Üzerine salçayı katıp 1-2 dakika daha kavurun. Domates rendesi baharat, tuz ve toz şeker ekleyip 8-10 dakika kadar pişirin. Fesleğeni ekleyip 2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Sosu dilerseniz mikserden geçirebilirsiniz. Hamuru 3'e bölün ve merdane ile dilediğiniz incelikte açın. Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine alın. Üzerlerine hazırladığınız sostan yayın. Üst malzemeyi paylaştırın. En yüksek derecede önceden ısıtılmış fırına koyun. Peynirler eriyip kızarana ve altı renk değiştirene kadar pişirin. Rokayla süsleyerek servis yapın.