Sofra Tarifi
MALZEMELER
PİZZA HAMURU İÇİN:
1+1/3 su bardağı (375 gram) ılık su
2 çay kaşığı toz şeker
1/2 paket kuru maya
3.5 su bardağı (500 gram) un
4 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
PİZZA SOSU İÇİN:
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 diş iri kıyılmış sarımsak
1 çorba kaşığı domates salçası
1.5 su bardağı rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı tuz
1 tutam toz şeker
2 çorba kaşığı kıyılmış fesleğen
ÜZERI İÇİN:
8-10 dilim füme kuru et
12 adet ince kıyılmış mantar
10-12 adet ikiye kesilmiş kiraz domates
2 adet doğranmış kırmızı biber
3 adet doğranmış sivri biber
1 su bardağı ayıklanmış zeytin
1/2 su bardağı haşlanmış tane mısır
1.5 su bardağı rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
SERVIS İÇİN: 1/2 demet roka
YAPILIŞI
Pizza hamuru için su, toz şeker ve kuru mayayı bir kapta karıştırın ve mayanın aktifleşmesi için bu şekilde 10 dakika bekletin. Un ve tuzu geniş bir kapta karıştırıp ortasını açın. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ve mayalı karışımı döküp, elle yavaşça yoğurmaya başlayın. Hamuru ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Kalan 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile geniş bir kabı yağlayın. Daha sonra hamuru toparlayarak içine yerleştirin. Kabın üzerini bir bezle örtüp hamur iki katı büyüklüğe ulaşana dek mayalanmaya bırakın. Pizza sosu için zeytinyağını ısıtıp sarımsağı kavurun. Üzerine salçayı katıp 1-2 dakika daha kavurun. Domates rendesi baharat, tuz ve toz şeker ekleyip 8-10 dakika kadar pişirin. Fesleğeni ekleyip 2 dakika daha pişirin ve ocaktan alın. Sosu dilerseniz mikserden geçirebilirsiniz. Hamuru 3'e bölün ve merdane ile dilediğiniz incelikte açın. Pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisine alın. Üzerlerine hazırladığınız sostan yayın. Üst malzemeyi paylaştırın. En yüksek derecede önceden ısıtılmış fırına koyun. Peynirler eriyip kızarana ve altı renk değiştirene kadar pişirin. Rokayla süsleyerek servis yapın.