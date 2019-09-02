Pizza Tarifi

Hamuru için: 500 gram un
Yarım paket instant maya
1 tatlı kaşığı tozşeker
1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı süt
Domates sos için: 1 adet domates
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
Yarım tatlı kaşığı biber salçası
1 Türk kahvesi fincanı su
3 dal taze kekik, tuz, karabiber
Fesleğenli sos için: 4-5 dal fesleğen
2-3 dal ıspanak, 2 diş sarmısak
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Üzerleri için: 2 su bardağırendelenmiş kaşar peyniri
250 gram mantar
1 su bardağı haşlanmış mısır
2 adet parmak sucuk
400 gram sosis, 250 gram küpdoğranmış beyaz peynir
15 adet kiraz domates
1 su bardağı siyah zeytin
2 adet kırmızı biber
Domates sos için rendelenmiş domatesi tereyağında soteleyin. Domates salçası, biber salçası, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Su ekleyip karıştırarak pişirin. Kekik ekleyip ocaktan alın. Fesleğen sos için tüm malzemeyi blenderden geçirin ve kenara alın. Hamur için unu havuz şeklinde açın. Ortasına tozşeker, süt ve instant maya ilave edip karıştırın. Tuz ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Daha sonra 6 bezeye ayırıp, servis tabağı büyüklüğünde açın. 3 adet hamurun üzerine domates sos, kalan hamurların üzerlerine fesleğenli sos sürün. Kaşar peyniri dışında kalan malzemeyi dilediğiniz şekilde hamurların üzerlerine pay edin. Fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alıp, üzerlerine kaşar peyniri serpin ve 5 dakika daha pişirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.