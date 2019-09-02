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Pizza Tarifi

İtalyanların geleneksel yemeği olan pizza, yuvarlak olarak açılmış hamur üzerine dilediğimiz sebze ve soslarla hazırladığımız, acıktığımızda ilk aklımıza gelen lezzetlerdendir. Kolay tarifi ve sevilen lezzetiyle pizza tarifi...
Pizza Tarifi
  • 6 Adet
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 500 gram un



Yarım paket instant maya



1 tatlı kaşığı tozşeker



1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı süt



Domates sos için: 1 adet domates



1 çorba kaşığı tereyağı



1 tatlı kaşığı domates salçası



Yarım tatlı kaşığı biber salçası



1 Türk kahvesi fincanı su



3 dal taze kekik, tuz, karabiber



Fesleğenli sos için: 4-5 dal fesleğen



2-3 dal ıspanak, 2 diş sarmısak



2 çorba kaşığı zeytinyağı



Yarım çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı tuz



Üzerleri için: 2 su bardağırendelenmiş kaşar peyniri



250 gram mantar



1 su bardağı haşlanmış mısır



2 adet parmak sucuk



400 gram sosis, 250 gram küpdoğranmış beyaz peynir



15 adet kiraz domates



1 su bardağı siyah zeytin



2 adet kırmızı biber


4-5 adet sivri biber

YAPILIŞI

Domates sos için rendelenmiş domatesi tereyağında soteleyin. Domates salçası, biber salçası, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Su ekleyip karıştırarak pişirin. Kekik ekleyip ocaktan alın. Fesleğen sos için tüm malzemeyi blenderden geçirin ve kenara alın. Hamur için unu havuz şeklinde açın. Ortasına tozşeker, süt ve instant maya ilave edip karıştırın. Tuz ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Daha sonra 6 bezeye ayırıp, servis tabağı büyüklüğünde açın. 3 adet hamurun üzerine domates sos, kalan hamurların üzerlerine fesleğenli sos sürün. Kaşar peyniri dışında kalan malzemeyi dilediğiniz şekilde hamurların üzerlerine pay edin. Fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alıp, üzerlerine kaşar peyniri serpin ve 5 dakika daha pişirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.

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