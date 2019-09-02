Pizza Tarifi

Domates sos için rendelenmiş domatesi tereyağında soteleyin. Domates salçası, biber salçası, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Su ekleyip karıştırarak pişirin. Kekik ekleyip ocaktan alın. Fesleğen sos için tüm malzemeyi blenderden geçirin ve kenara alın. Hamur için unu havuz şeklinde açın. Ortasına tozşeker, süt ve instant maya ilave edip karıştırın. Tuz ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene dek yoğurun. Daha sonra 6 bezeye ayırıp, servis tabağı büyüklüğünde açın. 3 adet hamurun üzerine domates sos, kalan hamurların üzerlerine fesleğenli sos sürün. Kaşar peyniri dışında kalan malzemeyi dilediğiniz şekilde hamurların üzerlerine pay edin. Fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırından alıp, üzerlerine kaşar peyniri serpin ve 5 dakika daha pişirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.