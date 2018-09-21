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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Pratik Kalp Pizzalar

Pratik Kalp Pizzalar

Pratik Kalp Pizzalar
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 dilim tost ekmeği

1 çorba kaşığı dijon hardalı

1/2 çorba kaşığı salça

4 çorba kaşığı rendelenmiş mozzarella peyniri veya kaşar peyniri

2'şer adet kırmızı ve sarı biber

8-10 adet siyah zeytin

YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin kenarlarını kesip, merdane yardımıyla üzerilerinden geçerek inceltin. Daha sonra kalp şeklinde kalıp ile kesin. Ayrı bir yerde hardal ve salçayı karıştırıp, ekmeklerin üzerine sürün. Peynir serpiştirip, kalp şeklinde kesilmiş biberleri ve çekirdekleri çıkarılıp ikiye bölünmüş zeytinleri üzerilerine yerleştirin. Ekmekleri fırın tepsisine alıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
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