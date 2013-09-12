Pratik Kol Böreği Tarifi

Zeytinyağının yarısını geniş bir tavaya alıp, ince doğranmış soğanları kavurun. Üzerine kıyılmış ıspanağı ilave edip birlikte soteleyin. Ispanak suyunu bırakıp çekince altını kapatarak peynir, tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Bir adet yufkayı düz bir zemine serin. Fırça ile üzerine kalan zeytinyağından sürün. İkinci bir yufkayı yağlanmış yufkanın üzerine koyun. Daha sonra yufkayı dörde bölün. Elde ettiğiniz bu parçaların geniş tarafına ıspanaklı harçtan koyun. Kenarlarını hafifçe toplayarak dikdörtgen olacak şekilde sarın. Yufkalar bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Börekleri yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üstleri kızarana kadar pişirip servis yapın.