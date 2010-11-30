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Puf Puf Şahane Poğaçalar

Puf Puf Şahane Poğaçalar
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    MALZEMELER

    1 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık süt yarım çay bardağı sıvı yağ yarım paket erimiş margarin 2 paket maya 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz 2 yumurta aldığı kadar un

    YAPILIŞI

    Öncelikle su ve sütü bir kaba boşaltalım şeker ve tuzu koyup erimesini sağlayalım sonra yumurtaları kırıp karıştıralım sonra unu katıp üzerine mayayı boşaltalım sıvı yağı ve margarini de ekleyip iyice yoğuralım üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım ben sıcak bir ortama koyuyorum sonrasında şekillendirip tepsilere dizelim yarım saatte tepsi mayası dediğimiz tepsilerde bırakalım üzerine isteğe bağlı yumurta sarısı ve çörek otu atıp sonra 180 fırında pişirelim

    PÜF NOKTASI

    benim favori tarifimdir herkesin bayılarak yediği şahene pufuduk poğaçalar afiyet olsunn:))
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