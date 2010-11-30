Puf Puf Şahane Poğaçalar

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YAPILIŞI

Öncelikle su ve sütü bir kaba boşaltalım şeker ve tuzu koyup erimesini sağlayalım sonra yumurtaları kırıp karıştıralım sonra unu katıp üzerine mayayı boşaltalım sıvı yağı ve margarini de ekleyip iyice yoğuralım üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım ben sıcak bir ortama koyuyorum sonrasında şekillendirip tepsilere dizelim yarım saatte tepsi mayası dediğimiz tepsilerde bırakalım üzerine isteğe bağlı yumurta sarısı ve çörek otu atıp sonra 180 fırında pişirelim