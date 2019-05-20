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Ramazan Pidesi

Ramazan Pidesi
  • 2 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1 paket (10 gram) instant maya

1'er tatlı kaşığı tuz ve tozşeker​

1 çorba kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

Aldığı kadar ılık su

Hamurları açmak için: Mısır unu

Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

Susam, çörekotu


YAPILIŞI

Yoğurma kabına unu alıp, ortasını havuz şeklinde açın. Ilık süt, instant maya, tuz, tozşeker ve tereyağı ekleyin. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyin ve tüm malzemeyi yoğurun. Hamuru iki eşit bezeye ayırın ve üzerini nemli bir bezle örterek iki misli kabarana kadar bekletin. Hamuru mısır unu serptiğiniz düz bir zemine alın ve merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açın. Bıçakla üzerini şekillendirin. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırladıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine yumurta sarısı sürün. Pidelerin üzerine susam ve çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

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