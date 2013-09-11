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Rezeneli Börek Tarifi

Farklı tat arayanlara rezeneli börek tarifi...
Rezeneli Börek Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 demet taze rezene

4 çorba kaşığı zeytinyağı

4 adet orta boy soğan

Tuz, karabiber, pul biber

3 adet yumurta

3 adet yufka

1 su bardağı yoğurt

1 çorba kaşığı susam, çörek otu



Üzerine:

1 çay bardağı süt


YAPILIŞI

2 çorba kaşığı zeytinyağında yemeklik doğranmış soğanları soteleyin. İçine ince kıyılmış rezene, tuz, karabiber ve pul biber katıp rezene yumuşayana kadar kavurun. 2 adet çırpılmış yumurtayı ilave edin. 2-3 dakika daha kavurduktan sonra soğuması için bir kenara alın. Diğer tarafta yağlanmış fırın tepsisine 1 adet yufkayı kenarları dışarı gelecek şekilde yayın. Yoğurdun 1 çorba kaşığını ayırıp, gerisine 2 çorba kaşığı zeytinyağı katarak çırpın. Bir fırça yardımı ile bu karışımdan yufkanın üzerine sürün. Kalan 2 adet yufkayı ortadan ikiye bölerek 4 parça elde edin. İki parça yufkayı aralarına yoğurtlu karışımdan sürerek tepsiye yayın. Orta kısma rezeneli karışımı boşaltın. Üzerine kalan 2 parça yufkayı da aynı şekilde yayın. Tepsinin kenarlarından sarkan kısımları yufkaların üzerine kapatın. Kalan 1 adet yumurtayı 1 çorba kaşığı yoğurtla çırparak yufkaların üzerine sürün. Susam ve çörek otu serptikten sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine sütü boşaltın. Böreği dilimleyip, sıcak olarak servis yapın.
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