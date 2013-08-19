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Roll Ekmeği

Roll Ekmeği
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Yılbaşı
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram un

10 gram maya

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

Tuz

YAPILIŞI

Unu eleyip ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına maya ve suyu ekleyin. Sıvı yağ ve toz şeker katın. Kulak memesi yumuşaklığında olana kadar yoğurun. 15 dakika dinlendirin. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp, yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Hamurun mayalanması için 15-20 dakika bekletin. 200 derece fırında 15 dakika pişirin.
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