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Roll Ekmeği

Roll Ekmeği
  • 5 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram un

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta, 10 gram maya

Yarım su bardağı su, tuz

YAPILIŞI

Unu eleyip ortasını havuz şeklinde açın. Ortasına maya ve suyu ekleyin. Kulak memesi yumuşaklığında bir
hamur elde edene kadar yoğurun. 15 dakika dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Avucunuzun içinde yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Hamurun mayalanması için
15-20 dakika bekletin. 200 derece fırında 15 dakika pişirin.
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