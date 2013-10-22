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Ruşeymli Börek Tarifi

Sofralarınızı ve çay saatlerinizi renklendirecek ruşeymli börek nasıl yapılır?
Ruşeymli Börek Tarifi
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 5 su bardağı ruşeymli tam buğday unu

1 paket (10 gram) instant maya

Bir buçuk su bardağı ılık süt

1 çorba kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz, yeteri kadar su



Aralarına sürmek için:

250 gram tereyağı

İçi için: Yarım kg kuzu gerdan

Yeteri kadar su

150 gram kaşar peyniri

Yarım çay kaşığı kişniş

Tuz, karabiber



Üzerine: 4 adet milföy hamuru

1 adet yumurta sarısı


YAPILIŞI

Öncelikle içi için kuzu gerdanı düdüklü tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. 45 dakika haşladıktan sonra eti sudan alıp, elinizle didikleyin. İçine rendelenmiş kaşar peyniri, kişniş, tuz ve karabiber katıp, karıştırın. Hamur için unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Maya, süt, toz şeker ve tuz ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar su katıp, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve hamur iki misli büyüklüğe erişene kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru 2 eşit bezeye ayırın. Daha sonra her iki bezeyi 10 eşit bezeye ayırıp, toplam 20 adet hamur elde edin. Her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına eritilmiş tereyağı sürün. Hamurları 10'arlı iki ayrı grup şeklinde üst üste koyun ve 15 dakika bekletin. Daha sonra her iki 10'arlı grubu, dikdörtgen şeklinde ve yarım cm kalınlığında açın. Elde ettiğiniz her iki yufkayı 8 eşit kareye bölün ve toplam 16 adet kare elde edin. Kare hamurlardan birinin ortasına iç harç koyun. İki kenarı üst üste gelecek şekilde uçlarına tereyağı sürerek kapatın. Yine tereyağı sürerek açık kalan uçları içe doğru kapatın. Böreği ters çevirerek yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamurları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin. 3 Milföy hamurlarını oda sıcaklığında hafifçe yumuşayana dek dinlendirin. Hamurlardan küçük kurabiye kalıplarıyla şekiller çıkarıp, böreklerin üzerlerine yerleştirin. Yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin.

PÜF NOKTASI

Böreğin hamuru ele yapışmayacak bir kıvamda olmalı, eğer sert olursa biraz daha su ilave edebilirsiniz.
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