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Ruşeymli Börek Tarifi

Sofralarınızı ve çay saatlerinizi renklendirecek ruşeymli börek nasıl yapılır?
Ruşeymli Börek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 3 su bardağı un

Yeteri kadar ılık su

Bir tutam tuz



İçi için: 3 çorba kaşığı ruşeym

125 gram tereyağı

1 adet büyük boy soğan

1 çay bardağı ince bulgur

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı su

150 gram pastırma


YAPILIŞI

Öncelikle iç harç için 1 çorba kaşığı tereyağında kıyılmış soğanı soteleyin. İnce bulguru ekleyip, hafif çevirin. Domates ve biber salçasını katın, 1-2 dakika daha çevirin. 1 su bardağı su koyun ve suyunu çekene kadar pişirin. Jülyen doğranmış pastırmayı ve ruşeymi ekleyip, soğumaya bırakın. Hamur için un ve tuzu yoğurma kabına alın. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar ılık su ekleyip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Daha sonra 14 adet bezeye ayırın. Kalan tereyağını eritin. 7 adet bezeyi nescafe tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına tereyağı sürüp, üst üste koyun ve oklava yardımı ile orta büyüklükte bir tepsi ebadında tekrar açın. Tepsiyi yağlayın ve açtığınız hamurları serin. Üzerine soğuyan iç harcı yayın ve diğer 7 adet bezeyi de aynı şekilde açıp, iç harcın üzerine serin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek, sıcak olarak servis yapın.

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