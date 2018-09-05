DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Saçaklı Milföy Börek

Saçaklı Milföy Börek

Saçaklı Milföy Börek
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (20 adet) milföy



ÜZERİ İÇİN:

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

150 gram beyaz peynir

100 gram labne peyniri

4-5 dal nane

4-5 dal maydanoz

8-10 adet kiraz domates

1-2 adet sivri biber

YAPILIŞI

Milföyleri paketten çıkarıp ayrı ayrı düz bir zemine alın ve oda sıcaklığında yumuşayana dek bekletin. Daha sonra geniş ağızlı bir su bardağı ile yuvarlaklar çıkarıp fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirip fırından alın ve ılıtın. Labne ve beyaz peyniri karıştırıp ezin. İnce kıyılmış nane ve maydanoz ekleyip karıştırın. Milföylerin üzerine önce rendelenmiş kaşar peynirini yerleştirin. Daha sonra 1 tatlı kaşığı kadar labneli karışımdan ekleyin. Kiraz domatesleri 4'e bölün. Üzerlerine ince kıyılmış biber ve bir parça kiraz domates ekleyip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Mantarlı Ispanaklı Açık Börek
Mantarlı Ispanaklı Açık Börek
Lahmacun Böreği
Lahmacun Böreği
Sebzeli Lazanya
Sebzeli Lazanya
Milföy Pizza
Milföy Pizza
Peynirli Pratik Börek
Peynirli Pratik Börek
Peynirli Kolay Poğaça
Peynirli Kolay Poğaça
Pancarlı Havuçlu Börek
Pancarlı Havuçlu Börek
Pastırmalı Mantarlı Peynirli Börek
Pastırmalı Mantarlı Peynirli Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN