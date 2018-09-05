Saçaklı Milföy Börek

Milföyleri paketten çıkarıp ayrı ayrı düz bir zemine alın ve oda sıcaklığında yumuşayana dek bekletin. Daha sonra geniş ağızlı bir su bardağı ile yuvarlaklar çıkarıp fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirip fırından alın ve ılıtın. Labne ve beyaz peyniri karıştırıp ezin. İnce kıyılmış nane ve maydanoz ekleyip karıştırın. Milföylerin üzerine önce rendelenmiş kaşar peynirini yerleştirin. Daha sonra 1 tatlı kaşığı kadar labneli karışımdan ekleyin. Kiraz domatesleri 4'e bölün. Üzerlerine ince kıyılmış biber ve bir parça kiraz domates ekleyip servis yapın.