Salçalı Karnıbahar Böreği Tarifi

KARNABAHARI çiçeklerine ayırın ve yıkayıp, süzdükten sonra tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve tuz ilave edip, yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzün ve bir kenara alın. Derin bir kapta yumurta, süt, zeytinyağı, un, kabartma tozu, tuz, karabiber ve pul biberi çırpın. İçine haşlanmış karnabaharı katın ve karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış orta büyüklükte bir fırın kabına boşaltın. Üzerine rendelenmiş dil peyniri serpin. Salçalı sos için zeytinyağı ve salçayı bir tavada hafif çevirin. Su ilave edip, şöyle bir karıştırdıktan sonra yemeğin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyin ve sıcak olarak servis yapın.