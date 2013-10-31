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Salçalı Karnıbahar Böreği Tarifi

Karnıbahar sevenler için salçalı karnıbahar böreği nasıl yapılır?
Salçalı Karnıbahar Böreği Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg karnabahar

Yeteri kadar su

1 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı süt

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

50 gram tuzsuz dil peyniri

Tuz

karabiber

pulbiber



Salçalı sos için:

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı salça

2-3 çorba kaşığı su



Kabı yağlamak için:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı un

YAPILIŞI

KARNABAHARI çiçeklerine ayırın ve yıkayıp, süzdükten sonra tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ve tuz ilave edip, yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzün ve bir kenara alın. Derin bir kapta yumurta, süt, zeytinyağı, un, kabartma tozu, tuz, karabiber ve pul biberi çırpın. İçine haşlanmış karnabaharı katın ve karıştırın. Yağlanmış ve unlanmış orta büyüklükte bir fırın kabına boşaltın. Üzerine rendelenmiş dil peyniri serpin. Salçalı sos için zeytinyağı ve salçayı bir tavada hafif çevirin. Su ilave edip, şöyle bir karıştırdıktan sonra yemeğin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Dilimleyin ve sıcak olarak servis yapın.

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