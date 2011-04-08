SALÇALI RULO POĞAÇA

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MALZEMELER
1 paket kuru maya
1 çay bardagı ılık süt
1 çay bardagı yogurt
1 çay bardagı sıvıyag
2 adet yumurta(1 adet yumurtanın sarısını ayırıyoruz çünkü dışına sürmek için kullanacagız)
1 çay kaşıgı toz şeker
1 tatlı kaşıgı tuz
aldıgı kadar un
Salçalı iç malzemesi:
2-3 yemek kaşıgı biber salçası
ceviz(ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor)
susam(içine koymak için ayrıca üstüne serpmek için)
3-4 yemek kaşıgı sıvıyag
1 çay kaşıgının yarısı kadar kahvaltı baharatı(isterseniz koymayabilirsiniz veya çok ama çok az çemen baharatı da kullanabilirsiniz ama çok az çünkü tadını acı yapmasın)
YAPILIŞI
Ilık sütümüzün içine 1 paket kuru mayamızı eritelim içine toz şeker koyalım ve karıştıralım.Ve 1 adet yumurta sarısı dışındaki bütün hamur malzemelerini derin bir kapta karıştıralım.Hazırladıgınız hamuru ılık veya sıcak bir ortamda iyice kabarana kadar bekletelim.Kabaran hamuru bir defa daha az miktarda yoguralım ve 3 eşit parçaya bölelim.Her bir parçayı unlu zeminde(veya yaglı kagıt üstünde merdane ile) merdane ile aşırı ince olmayacak şekilde açıyoruz.Üstü için cevizlerimizi dövdükten sonra içine salçamızı ve baharatımızı katıp sıvıyag ile incelterek karıştırıp rulo hamurumuzun üstüne sürüyoruz.Onun üstüne susamlarımızı serpiyoruz.Ve hamuru rulo şeklinde sarıp yaglı kagıt serilmiş tepsiye yerleştiriyoruz.Diger kalan hamurlar içinde aynı işlemi uyguluyoruz.Ve üstlerine ayırdıgınız yumurta sarısına 1-2 damla sıvıyag ekleyerek sürüyoruz.Ve üstüne tekrar susam serpiyoruz.Önceden 180C ayarlı fırında üstleri kızaran kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun