SALÇALI RULO POĞAÇA

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MALZEMELER

1 paket kuru maya



1 çay bardagı ılık süt



1 çay bardagı yogurt



1 çay bardagı sıvıyag



2 adet yumurta(1 adet yumurtanın sarısını ayırıyoruz çünkü dışına sürmek için kullanacagız)



1 çay kaşıgı toz şeker



1 tatlı kaşıgı tuz



aldıgı kadar un



Salçalı iç malzemesi:







2-3 yemek kaşıgı biber salçası



ceviz(ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor)



susam(içine koymak için ayrıca üstüne serpmek için)



3-4 yemek kaşıgı sıvıyag



1 çay kaşıgının yarısı kadar kahvaltı baharatı(isterseniz koymayabilirsiniz veya çok ama çok az çemen baharatı da kullanabilirsiniz ama çok az çünkü tadını acı yapmasın)