Samosa Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 çay kaşığı tane kimyon
1 çay kaşığı tane kişniş
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 tatlı kaşığı toz kişniş
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 kase haşlanmış ve ezilmiş patates
1 adet sivri biber
Yarım kase haşlanmış bezelye
1 tatlı kaşığı ince kıyılmış maydanoz
Tuz
Hamur için:
Yarım kg un
1 çorba kaşığı kekik tohumu
Yeterince su ve tuz
Kızartmak için: Sıvıyağ
YAPILIŞI
Hamur için unu, kekik tohumunu, su ve tuzu karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. İç malzemeyi hazırlamak için, sıvı yağı kızdırın. Tane kimyon ve kişnişi ilave edip 1-2 kez çevirin. Ardından diğer baharatları ve tuzu ilave edin. 1 dakika sonra lapa haline getirdiğiniz patatesi, bezelyeyi, ince kıyılmış sivri biberi ve maydanozu ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra tencereyi ateşin üzerinden indirin. Hamurundan irice bezeler koparıp, rulo şekline getirin. 1 parmak kalınlığında açın. Ruloların her birini 1 cm kalınlığında kesin. Her bir parçayı da ortadan ikiye kesin. Huni şeklinde sarın. Hunilerin içine hazırladığınız harçtan koyun. Ağız kısmını sıkıca kapatın. Kızdırılmış sıvı yağda pişirin.