Samosa Tarifi

Hamur için unu, kekik tohumunu, su ve tuzu karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. İç malzemeyi hazırlamak için, sıvı yağı kızdırın. Tane kimyon ve kişnişi ilave edip 1-2 kez çevirin. Ardından diğer baharatları ve tuzu ilave edin. 1 dakika sonra lapa haline getirdiğiniz patatesi, bezelyeyi, ince kıyılmış sivri biberi ve maydanozu ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra tencereyi ateşin üzerinden indirin. Hamurundan irice bezeler koparıp, rulo şekline getirin. 1 parmak kalınlığında açın. Ruloların her birini 1 cm kalınlığında kesin. Her bir parçayı da ortadan ikiye kesin. Huni şeklinde sarın. Hunilerin içine hazırladığınız harçtan koyun. Ağız kısmını sıkıca kapatın. Kızdırılmış sıvı yağda pişirin.