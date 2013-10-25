Sardalyalı Börek Tarifi

Sardalyaların kafasını gövdesinden ayırın. Daha sonra içlerini temizleyin ve kılçıklarını çıkarın. Üzerindeki pulları da elinizle temizledikten sonra yıkayıp, süzgece alın. Tavaya aldığınız zeytinyağında piyazlık doğranmış soğanı soteleyin. İri kıyılmış balığı ekleyin ve kısık ateşte 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, tavayı ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ekleyip, karıştırın ve soğumaya bırakın. Yufkayı düz bir zemine serin ve önce enine sonra dikey olacak şekilde kesin. Elde ettiğiniz 4 parça yufkanın her birini tekrar ikiye kesin ve toplam 8 parça üçgen yufka elde edin. Diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayın. İçlerine balıklı harcı paylaştırın ve sigara böreği gibi sarın. Kızdırılmış sıvı yağda kızartın ve sıcak olarak servis yapın.