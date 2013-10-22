Sarıyer Böreği Tarifi

üste gelecek şekilde bohça biçiminde katlayıp, buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Bu işlemi 8 kez tekrarlayın. 3 Daha sonra açtığınız dikdörtgen hamuru enlemesine 4'e bölün. Elinizi tereyağına batırıp, hamurlardan birinin uzun tarafını olabildiğince uzatıp, inceltin. Diğer hamur parçalarını da aynı

şekilde hazırlayın. 4 İç harç için dolmalık fıstığı sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavurun. Kıyılmış soğan ve hindi kıymayı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurun. Doğranmış dil peyniri, kuş üzümü, toz şeker, tuz, yenibahar ve tarçın ilave edip, şöyle bir karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuyan harcı 4'e ayırın ve açtığınız hamurların uzun kenarlarına paylaştırın. İç harçlı yufkayı rulo şeklinde sarın ve "S" şekli vererek yağlanmış tepsiye yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin ve dilimleyerek servis yapın.

Öncelikle hamur için unu derin bir kaba alın. Tuz ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar su ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. Hamuru dikdörtgen şeklinde ince açın. 2 Tereyağı ve margarini eritip karıştırın. Açtığınız hamurların üzerine yağ sürün. Kenarları üst