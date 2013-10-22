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Sarıyer Böreği Tarifi

Meşhur Sarıyer böreği nasıl yapılır? Keyifli anlarınıza tat katan Sarıyer böreği tarifi...
Sarıyer Böreği Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 5 su bardağı un

Yeteri kadar su

125 gram tereyağı

125 gram margarin

Bir tutam tuz



İçi için: 600 gram hindi kıyma

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 kahve fincanı dolmalık fıstık

4 adet büyük boy soğan

100 gram dil peyniri

1 kahve fincanı kuş üzümü

2 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz, yenibahar, tarçın


YAPILIŞI

Öncelikle hamur için unu derin bir kaba alın. Tuz ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edene kadar su ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp, 15 dakika dinlendirin. Hamuru dikdörtgen şeklinde ince açın. 2 Tereyağı ve margarini eritip karıştırın. Açtığınız hamurların üzerine yağ sürün. Kenarları üst
üste gelecek şekilde bohça biçiminde katlayıp, buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Bu işlemi 8 kez tekrarlayın. 3 Daha sonra açtığınız dikdörtgen hamuru enlemesine 4'e bölün. Elinizi tereyağına batırıp, hamurlardan birinin uzun tarafını olabildiğince uzatıp, inceltin. Diğer hamur parçalarını da aynı
şekilde hazırlayın. 4 İç harç için dolmalık fıstığı sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavurun. Kıyılmış soğan ve hindi kıymayı ilave edip, 1-2 dakika daha kavurun. Doğranmış dil peyniri, kuş üzümü, toz şeker, tuz, yenibahar ve tarçın ilave edip, şöyle bir karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuyan harcı 4'e ayırın ve açtığınız hamurların uzun kenarlarına paylaştırın. İç harçlı yufkayı rulo şeklinde sarın ve "S" şekli vererek yağlanmış tepsiye yerleştirin. Diğer hamurları da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin ve dilimleyerek servis yapın.
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