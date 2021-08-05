DETAYLI ARA
Sofra Börekler-Çörekler ve Poğaçalar Sebze dolgulu baharatlı börekler

Sebze dolgulu baharatlı börekler

Sebze dolgulu baharatlı börekler
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN



4 su bardağı un



1 adet yumurta



1 su bardağı su



1 çay kaşığı tuz



İÇ HARCI İÇİN



3 adet dövülmüş karanfil



2 adet ezilmiş kakule tohumu



2 yemek kaşığı zeytinyağı



7-8 adet mantar



2 diş sarımsak



1 çay bardağı dondurulmuş bezelye



2 adet haşlanmış patates



1 çay bardağı kaşar peyniri



Taraklı keş peyniri



Tuz, karabiber



SOĞAN SOSU İÇİN



4 adet piyazlık doğranmış soğan



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 adet yıldız anason



Bir tutam tarçın, tuz, karabiber



KIZARTMAK İÇİN



2 yemek kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Hamuru için unu geniş bir kaba alıp, yumurta, su ve tuzla karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek dinlenmeye bırakın.

Diğer taraftan iç malzeme için zeytinyağını küçük bir tavaya alıp üzerine kıyılmış mantar ve sarımsak ekleyerek mantar suyunu salıp çekene kadar pişirin. Bezelyeyi katıp 1-2 dakika kavurun ve haşlanmış patatesleri ezerek üzerine ekleyin. Karanfil, kakule, karabiber ve tuz katın. Bezelye yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Ilındıktan sonra ufalanmış peyniri ekleyip karıştırın.

Soğan sosu için zeytinyağı ve soğanı kısık ateşte soğanlar karamelize olana kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha pişirip ocaktan alın.

Dinlenen hamuru unlu zeminde bıçak sırtı kalınlığında açın. Hamurdan su bardağı ağzı ile yuvarlaklar kesin. Kestiğiniz hamurların uç kısmına hazırladığınız harçtan koyup elinizle bastırarak kapatın. Kenar kısımlarını kıvırarak veya hamur ruleti ile keserek şekil verin.

Daha sonra kaynayan tuzlu suya atın. Hamurlar suyun üzerine çıkınca delikli kepçe ile alıp bir havlu üzerine yan yana çıkarın. Tereyağını yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp börekleri önlü arkalı kızartın ve soğanlı sos eşliğinde servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Lavaş ekmek
Lavaş ekmek
Taze soğanlı ve asma yapraklı börek
Taze soğanlı ve asma yapraklı börek
Vertika tarifi
Vertika tarifi
Peynirli pide
Peynirli pide
Dızmana tarifi
Dızmana tarifi
Börekitas tarifi
Börekitas tarifi
Pırasalı börek
Pırasalı börek
Tatar böreği
Tatar böreği

Yemek Kategorileri

SON DAKİKA