DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Sebzeli Börek Tarifi

Sebzeli Börek Tarifi

Hem lezzetli hem besin değeri yüksek tarif olan sebzeli börek nasıl yapılır?
Sebzeli Börek Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet kabak

2 adet patlıcan

200 gram mantar

150 gram beyaz peynir

3 adet yufka

Yarım su bardağı süt

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kabak, patlıcan ve mantarları küçük doğrayın. Buharda 20 dakika pişirin. Daha sonra derin bir kaba alıp, üzerine beyaz peynir rendeleyin. Tuz ve karabiber ilave edin. Önceden yağlanmış tepsiye ilk yufkayı koyup, üzerine yumurta-süt-zeytinyağı karışımı sürün. İkinci yufkayı serip, tekrar yumurtalı karışımdan sürün ve hazırladığınız içi yayın. Üçüncü yufkayı yayıp, kalan yumurtalı karışımın tamamını sürün. Yufkaların tepsiden sarkan kısımlarını içe doğru katlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra dilimleyin ve sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Otlu Börek Tarifi
Otlu Börek Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır? İşte detaylar...
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Peynirli börek tarifi: Peynirli börek nasıl yapılır?
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı börek tarifi: Kıymalı börek nasıl yapılır? İşte detaylar.
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN