Sebzeli Börek Tarifi

Kabak, patlıcan ve mantarları küçük doğrayın. Buharda 20 dakika pişirin. Daha sonra derin bir kaba alıp, üzerine beyaz peynir rendeleyin. Tuz ve karabiber ilave edin. Önceden yağlanmış tepsiye ilk yufkayı koyup, üzerine yumurta-süt-zeytinyağı karışımı sürün. İkinci yufkayı serip, tekrar yumurtalı karışımdan sürün ve hazırladığınız içi yayın. Üçüncü yufkayı yayıp, kalan yumurtalı karışımın tamamını sürün. Yufkaların tepsiden sarkan kısımlarını içe doğru katlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra dilimleyin ve sıcak olarak servis yapın.