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Sebzeli Börek Tarifi

Hem besin değeri yüksek hem lezzetli sebzeli börek tarifi... Sebzeli börek nasıl yapılır?
Sebzeli Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yufka

1 çay bardağı sıvıyağ

Yarım kg kabak

Yarım kg ıspanak

1 adet kırmızı biber

2 adet yumurta

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım su bardağı süt

Karabiber



Üzerine:

3 çorba kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

Orta büyüklükte bir cam kabın içine yağlı kağıt serin ve üzerini sıvı yağ ile yağlayın. Yufkalardan birini yağlı kağıdın üzerine kenarları sarkacak şekilde serin. Sıvı yağ ile yağlayın. Diğer yufkaları da aynı işlemi uygulayıp üst üste koyun. İnce doğradığınız kabakları ve haşlanıp suyu sıkılmış ıspanağı bir kaseye alın. İçine ince kıyılmış biber, 1 adet yumurta, diğer yumurtanın akı, beyaz peynir veya lor peyniri, süt ve karabiber katıp karıştırın. Sebzeli karışımı yufkaların ortasına dökün. Sarkan yufkaları sebzelerin üzerini kapatmayacak şekilde kenarlara doğru büzerek toplayın. Üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alıp, dilimleyin.
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