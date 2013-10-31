Sebzeli Börek Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 adet milföy hamuru
1 adet orta boy havuç
1 adet küçük boy kereviz ve sapı
1 adet kabak
1 su bardağı lor peyniri
2 adet yumurta
3 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 demet dereotu
Tuz,
karabiber,
pul biber
YAPILIŞI
Rendelenmiş havuç, kereviz ve kıyılmış sapını derin bir kaba alın. Kabağı ayrı bir kapta rendeleyin ve suyunu sıkıp, diğer sebzelere ekleyin. Lor peyniri, yumurta, un, sıvı yağ, kıyılmış dereotu, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip, karıştırın. Milföy hamurlarını oda sıcaklığında 5 dakika bekletin. 20x20 cm ebadındaki bir fırın kabının içine 4 adet milföy hamurunu yerleştirin. Kalan milföyleri kabın kenar kısımlarına dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Hazırladığınız sebzeli harcı içine boşaltın ve kenardan taşan kısımları üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Servis tabağına çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.