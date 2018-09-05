Sebzeli Lazanya

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabakları uzunlamasına 1 cm kalınlığında dilimleyin. Kabak, soğan ve mantarı tavaya alın. 3 çorba kaşığı zeytinyağı ilave edip harlı ateşte hafifçe soteleyin. 1 çay kaşığı tuz ilave edip ocaktan alın. Kıyılmış közlenmiş biber ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde domates rendesi, kıyılmış taze kekik, 1 çay kaşığı tuz ve ½ çay kaşığı karabiberi iyice çırpın. Başka bir kasede lor peyniri, kaşar peyniri, yumurta ve kalan karabiberi karıştırın. Büyük boy fırın kabını 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayın. Üzerine domates sos gezdirin. Lazanya yapraklarını üç eşit gruba ayırın ve birinci grubu domates sosun üzerine yerleştirin. Üzerine sebzelerden yayıp, peynirli karışımdan gezdirin. Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayıp, üzerine kaşar peyniri serpiştirin ve pişirme kağıdı ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sürenin sonunda pişirme kağıdını çıkarıp, yeniden fırına verin ve kızarana dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.