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Sebzeli Poğaça

Sebzeli Poğaça
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım paket (125 gram) yağ

2 su bardağı süt

1 adet yumurta

4-5 su bardağı un

Tuz



İçine:

2 çorba kaşığı (30 gram) yağ

2 adet pırasa

1 adet kereviz

1 adet havuç

Bir demet maydanoz, tuz



Üzerine:

1 adet yumurta sarısı, çörek otu

YAPILIŞI

Öncelikle pırasaları incecik kıyın. Kereviz ve havucu tavla zarı iriliğinde doğrayın. Maydanozu da incecik kıyın. Bir tavada 2 çorba kaşığı yağı eritip, pırasa, kereviz ve havucu soteleyin. Daha sonra ince kıyılmış maydanozu ve tuzu ekleyip, tavayı ocaktan alın. Ayrı bir yerde hamuru hazırlamaya başlayın. Bunun için, 2 su bardağı sütü ısıtıp, yağı içinde eritin. Ardından tencereyi ocaktan alın. 1 yumurta, un ve tuzu ekleyip, kulak memesi yumuşaklığında hamur olana dek yoğurun. 15-20 dakika dinlendirin. Hamuru hafif unlu bir tezgahta açın. Hamurdan geniş kareler kesin. Üzerine iç malzemeyi yerleştirin. 1 çay tabağı yardımı ile çevresini kesip şekillendirin. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. 200 derece fırında 30 dakika pişirin.
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