Sebzeli Poğaça

Öncelikle pırasaları incecik kıyın. Kereviz ve havucu tavla zarı iriliğinde doğrayın. Maydanozu da incecik kıyın. Bir tavada 2 çorba kaşığı yağı eritip, pırasa, kereviz ve havucu soteleyin. Daha sonra ince kıyılmış maydanozu ve tuzu ekleyip, tavayı ocaktan alın. Ayrı bir yerde hamuru hazırlamaya başlayın. Bunun için, 2 su bardağı sütü ısıtıp, yağı içinde eritin. Ardından tencereyi ocaktan alın. 1 yumurta, un ve tuzu ekleyip, kulak memesi yumuşaklığında hamur olana dek yoğurun. 15-20 dakika dinlendirin. Hamuru hafif unlu bir tezgahta açın. Hamurdan geniş kareler kesin. Üzerine iç malzemeyi yerleştirin. 1 çay tabağı yardımı ile çevresini kesip şekillendirin. Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu serpin. 200 derece fırında 30 dakika pişirin.