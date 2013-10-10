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Şekerli Börek Tarifi

Hem tatlı hem doyurucu şekerli börek nasıl yapılır? Lezzetli şekerli börek nasıl yapılır?
Şekerli Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket yaş maya

1 su bardağı ılık su

2 adet kesme şeker

1 çay kaşığı karbonat

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 kahve fincanı yoğurt

1 adet yumurtanın sarısı



Harç için:

300 gram kahvaltılık tuzsuz lor peyniri

3 adet yumurta

1 adet yumurtanın akı

Yarım su bardağı toz şeker



Üzeri için:

Antep fıstığı

YAPILIŞI

Mayayı su ile eritip kesme şeker ekleyin. Karbonat, sıvı yağ ve yoğurt ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurları limon büyüklüğünde bezelere ayırın. Her bir bezeyi merdane ile açıp, kenarlarını elinizle sıkarak, ortası hafif çukur kalacak biçimde şekillendirin. Harç için lor peynir, yumurta, yumurta akı ve toz şekeri iyice karıştırın. Harcı hamurların ortalarına pay edin. Kenarlarına çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Antep fıstığı serpip servis yapın.
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