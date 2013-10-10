Şekerli Börek Tarifi

Mayayı su ile eritip kesme şeker ekleyin. Karbonat, sıvı yağ ve yoğurt ekleyip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurları limon büyüklüğünde bezelere ayırın. Her bir bezeyi merdane ile açıp, kenarlarını elinizle sıkarak, ortası hafif çukur kalacak biçimde şekillendirin. Harç için lor peynir, yumurta, yumurta akı ve toz şekeri iyice karıştırın. Harcı hamurların ortalarına pay edin. Kenarlarına çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Antep fıstığı serpip servis yapın.