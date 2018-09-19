Şekersiz Glutensiz Muzlu Pancake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet büyük boy muz
2 adet yumurta
1/2 paket vanilya
2 tutam tarçın
TAVAYI YAĞLAMAK İÇİN: Tereyağı
SÜSLEMEK İÇİN: Meyve ve bal
YAPILIŞI
Muzları çatal yardımıyla ezerek veya mutfak robotunda çekerek püre kıvamına getirin. Üzerine tüm malzemeyi ekleyip iyice çırpın. Krep tavasını tereyağı ile yağlayıp iyice ısıtın. Karışımdan 1 çorba kaşığı alıp yuvarlak olacak şekilde tavaya dökün. Kızarınca spatula yardımı ile çevirip, diğer tarafını da pişirin. Her seferinde tavayı yağlayarak tüm karışımı aynı şekilde pişirin. Üzerine bal gezdirin ve meyve ile süsledikten sonra servis yapın.