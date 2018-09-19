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Şekersiz Glutensiz Muzlu Pancake

Şekersiz Glutensiz Muzlu Pancake
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet büyük boy muz

2 adet yumurta

1/2 paket vanilya

2 tutam tarçın



TAVAYI YAĞLAMAK İÇİN: Tereyağı



SÜSLEMEK İÇİN: Meyve ve bal

YAPILIŞI

Muzları çatal yardımıyla ezerek veya mutfak robotunda çekerek püre kıvamına getirin. Üzerine tüm malzemeyi ekleyip iyice çırpın. Krep tavasını tereyağı ile yağlayıp iyice ısıtın. Karışımdan 1 çorba kaşığı alıp yuvarlak olacak şekilde tavaya dökün. Kızarınca spatula yardımı ile çevirip, diğer tarafını da pişirin. Her seferinde tavayı yağlayarak tüm karışımı aynı şekilde pişirin. Üzerine bal gezdirin ve meyve ile süsledikten sonra servis yapın.
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