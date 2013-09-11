Sembüsek Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet ekmek hamuru+zeytinyağı
Yarım kg kıyma
1 adet soğan
2 adet domates
4 adet sivri biber
1 demet maydanoz
1 çorba kaşığı salça
Tuz ve karabiber
Üzerine:
1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Bütün sebzeleri incecik doğrayıp, kıyma, salça, tuz ve karabiberle birlikte yoğurun. Ekmek hamurunu yağlayıp, mandalina iriliğinde bezeler koparın. Tabak büyüklüğünde açıp, bir yarısına kıymalı malzemeden koyun. Hamurun diğer yarısını üzerine kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Orta ısılı fırında pişirin.
PÜF NOKTASI
Özellikle odun fırınında pişerse çok daha lezzetli olur.