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Sembüsek Tarifi

Mardin bölgesine özgü Sembüsek nasıl yapılır? Mardin pizzası olarak bilinen sembüsek tarifi...
Sembüsek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet ekmek hamuru+zeytinyağı

Yarım kg kıyma

1 adet soğan

2 adet domates

4 adet sivri biber

1 demet maydanoz

1 çorba kaşığı salça

Tuz ve karabiber



Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı


YAPILIŞI

Bütün sebzeleri incecik doğrayıp, kıyma, salça, tuz ve karabiberle birlikte yoğurun. Ekmek hamurunu yağlayıp, mandalina iriliğinde bezeler koparın. Tabak büyüklüğünde açıp, bir yarısına kıymalı malzemeden koyun. Hamurun diğer yarısını üzerine kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Orta ısılı fırında pişirin.

PÜF NOKTASI

Özellikle odun fırınında pişerse çok daha lezzetli olur.
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