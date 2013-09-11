Sembüsek Tarifi

Bütün sebzeleri incecik doğrayıp, kıyma, salça, tuz ve karabiberle birlikte yoğurun. Ekmek hamurunu yağlayıp, mandalina iriliğinde bezeler koparın. Tabak büyüklüğünde açıp, bir yarısına kıymalı malzemeden koyun. Hamurun diğer yarısını üzerine kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürün. Orta ısılı fırında pişirin.