Semizotlu Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzeme için semizotunu ayıklayıp yıkayın ve kurulayın. Doğradıktan sonra üzerine kıyılmış soğan, maydanoz, ezilmiş peynir ve karabiber ilave edip harmanlayın. Hamur için tüm hamur malzemesini iyice yoğurup üzerini mutfak havlusu ile kapatın ve oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. 12 bezeye ayırıp, her birini yemek tabağı büyüklüğünde açın. Hamurları 6'lı gruplara ayırıp aralarına tereyağı ve zeytinyağını karışımı sürün. Üzerilerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dolaptan alıp her grubu orta boy yuvarlak tepsi ebadında açın. Açtığınız hamurlardan birini tepsiye yerleştirin. Üzerine iç malzemeyi yayıp diğer hamuru yerleştirin. Kalan eritilmiş tereyağı-zeytinyağı karışımını üzerine sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. 5 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.