Semizotlu Börek

Sofra Tarifi
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
5 su bardağı un
1 çorba kaşığı sirke
1 su bardağı süt
1 su bardağı su, tuz
ARALARINA SÜRMEK İÇİN:
100 gram tereyağı
1 çorba kaşığı zeytinyağı
İÇ MALZEME İÇİN:
1 demet semizotu
4 dal taze soğan
7-8 dal maydanoz
200 gram keçi peyniri
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
İç malzeme için semizotunu ayıklayıp yıkayın ve kurulayın. Doğradıktan sonra üzerine kıyılmış soğan, maydanoz, ezilmiş peynir ve karabiber ilave edip harmanlayın. Hamur için tüm hamur malzemesini iyice yoğurup üzerini mutfak havlusu ile kapatın ve oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin. 12 bezeye ayırıp, her birini yemek tabağı büyüklüğünde açın. Hamurları 6'lı gruplara ayırıp aralarına tereyağı ve zeytinyağını karışımı sürün. Üzerilerini kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dolaptan alıp her grubu orta boy yuvarlak tepsi ebadında açın. Açtığınız hamurlardan birini tepsiye yerleştirin. Üzerine iç malzemeyi yayıp diğer hamuru yerleştirin. Kalan eritilmiş tereyağı-zeytinyağı karışımını üzerine sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. 5 dakika dinlendirin ve dilimleyerek servis yapın.