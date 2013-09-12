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Sigara Böreği Tarifi

Herkesin sevdiği ve bayıldığı sigara böreği nasıl yapılır? Yufkanın en pratik hali sigara böreği tarifi...
Sigara Böreği Tarifi
  • 24 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yufka

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

250 gram lor peyniri

1 çay kaşığı pul biber



Kızartmak için:

Sıvı yağ


YAPILIŞI

2 adet yufkayı düz bir zemine serip, üçgen şeklinde kesin ve toplam 24 adet üçgen elde edin. Derin bir kabın içinde ince kıyılmış maydanoz ve lor peynirini karıştırın. Dilerseniz içine biraz da pul biber ekleyebilirsiniz. Yufkaların geniş kenarına peynirli harcı pay edin ve rulo biçiminde sarın. Rulonun açıkta kalan ucunu, suyla ıslatıp yapıştırın. Daha sonra sigara böreklerini kızgın sıvı yağda kızartın.

PÜF NOKTASI

Sigara böreği, çıtır çıtır haliyle birçok içeceğin yanına çok yakışır. Dilerseniz böreği, patates, kıyma, pastırma, kaşar peyniri gibi farklı malzemelerle de hazırlayabilirsiniz. Yalnız fazla yağ çekmemesi için mutlaka iyice kızmış yağa atmaya dikkat edin ve sıcak sıcak tüketin. Çünkü soğuyunca lezzeti ve görüntüsü bozulur.
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