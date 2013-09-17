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Simit Börek

Evde kolayca hazırlanan simit börek tarifi... Hem lezzetli hem pratik simit börek nasıl yapılır?
Simit Börek
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet milföy hamuru

2 adet patates

100 gram beyaz peynir

4-5 dal maydanoz

Tuz, karabiber

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını yan yana koyup çözülmesini bekleyin. Merdaneyle birleştirip genişletin. Patatesleri haşladıktan sonra ezin. Peyniri, kıyılmış maydanozla karıştırın ve patateslere ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp karıştırın. Bu iç malzemeyi, milföy hamurunun bir kenarına koyup, rulo şeklinde sarın. İkiye bölüp, uçlarını birleştirerek halka şekli verin. Dış kenarlarına bıçakla dilim dilim olacak gibi kesikler yapın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, 200 dereceli fırında 20-30 dakika pişirin.

PÜF NOKTASI

Simit böreği fırına vermeden önce üzerine susam veya çörekotu serpebilirsiniz.
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