Simit Börek

Milföy hamurlarını yan yana koyup çözülmesini bekleyin. Merdaneyle birleştirip genişletin. Patatesleri haşladıktan sonra ezin. Peyniri, kıyılmış maydanozla karıştırın ve patateslere ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayıp karıştırın. Bu iç malzemeyi, milföy hamurunun bir kenarına koyup, rulo şeklinde sarın. İkiye bölüp, uçlarını birleştirerek halka şekli verin. Dış kenarlarına bıçakla dilim dilim olacak gibi kesikler yapın. Üzerine yumurta sarısı sürüp, 200 dereceli fırında 20-30 dakika pişirin.