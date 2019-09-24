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Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Simit Tarifi

Simit Tarifi

Çocukların sıkça ve severek tükettikleri, genelde dışarıdan alınan simit, poğaça, bisküvi gibi yiyecekleri kendiniz de evde hazırlayarak, gönül rahatlığıyla ufaklıkların beslenme çantasına koyabilirsiniz. Ev yapımı simit tarifi...
Simit Tarifi
  • 18 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı fındık yağı



1 adet yumurta, 1 su bardağı süt



1 paket (10 gram) instant maya



Bir tutam tuz, 1 tatlı kaşığı tozşeker



4 su bardağı un



Yeteri kadar ılık su



Üzeri için: 3 çorba kaşığı pekmez



Yarım çay bardağı su



2 su bardağı susam


YAPILIŞI

Simit hamuru için fındık yağı, yumurta, süt, maya, tuz, tozşeker ve unu yoğuma kabına alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar ılık su ilave edip, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve iki misli kabarana kadar oda sıcaklığında dinlendirin. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. İnceltip iki ucu birleştirin ve simit şekli verin. Üzeri için pekmezi bir kapta su ile açın. Simitleri önce pekmezli suya sonra susama bulayın ve yağlanmış tepsiye aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirin.

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