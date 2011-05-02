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Sirkeli Poğaça

Sirkeli Poğaça
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram margarin (yumuşatılmış)

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 kahve fincanı sirke

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

100 gram beyaz peynir

1 adet havuç

3 çorba kaşığı soya sosu

Dereotu ve maydanoz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un



Üzerine: Susam

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak havucu rendeleyin. Beyaz peynir ve soya sosu ile karıştırın. İnce kıyılmış maydanoz ve dereotunu ekleyip, bir kenarda bekletin. Margarin, zeytinyağı, sirke, tuz, 1 yumurtanın tamamı ve diğer yumurtanın akı ile kabartma tozunu ekleyin. Alabildiği kadar unu da ilave edip, ele yapışmayacak kıvamda bir hamur hazırlayın. Yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, elinizle avuçiçi büyüklüğünde açın. Ortasına hazırladığınız karışımdan bir tatlı kaşığı kadar koyup, kapatın. Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 45 dakika ile bir saat arasında pişirin.
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