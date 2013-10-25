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Siyah Pirinçli ve Mantarlı Açma Börek Tarifi

Ev hanımlarının bayılarak yapacağı siyah pirinçli ve mantarlı açma börek nasıl yapılır?
Siyah Pirinçli ve Mantarlı Açma Börek Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

İki buçuk su bardağı un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

3-4 çorba kaşığı tereyağı



İçi için: 1 çay bardağı siyah pirinç

Yeteri kadar su, 1 kg mantar

2 adet sivri biber

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kapta un, su ve tuzu yoğurun. Hazırladığınız hamuru 5 eşit parçaya ayırın ve her birini servis tabağı büyüklüğünde açın. Üzerlerine eritilmiş tereyağı sürün. İçi için siyah pirinci 1 saat suda bekletin ve süzün. Duru suyu çıkana kadar yıkayın. Süzdükten sonra 3 su bardağı suda haşlayın. Doğranmış mantarı ve kıyılmış sivri biberi tereyağında soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Pirinci katın ve tüm malzemeyi karıştırın. Açtığınız 5 adet hamurdan 3 adedinin bir ucuna iç harcı paylaştırın ve geniş rulo şeklinde sarın. Diğer 2 adet hamurdan birini yağlanmış orta büyüklükte bir fırın kabına yayın. Üzerine hazırladığınız rulo börekleri yan yana yerleştirin ve üste de kalan 1 adet hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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