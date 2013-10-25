Siyah Pirinçli ve Mantarlı Açma Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur için derin bir kapta un, su ve tuzu yoğurun. Hazırladığınız hamuru 5 eşit parçaya ayırın ve her birini servis tabağı büyüklüğünde açın. Üzerlerine eritilmiş tereyağı sürün. İçi için siyah pirinci 1 saat suda bekletin ve süzün. Duru suyu çıkana kadar yıkayın. Süzdükten sonra 3 su bardağı suda haşlayın. Doğranmış mantarı ve kıyılmış sivri biberi tereyağında soteleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Pirinci katın ve tüm malzemeyi karıştırın. Açtığınız 5 adet hamurdan 3 adedinin bir ucuna iç harcı paylaştırın ve geniş rulo şeklinde sarın. Diğer 2 adet hamurdan birini yağlanmış orta büyüklükte bir fırın kabına yayın. Üzerine hazırladığınız rulo börekleri yan yana yerleştirin ve üste de kalan 1 adet hamuru yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.