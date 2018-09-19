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Soğanlı Cevizli Börek

Soğanlı Cevizli Börek
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet yufka



IÇ MALZEME İÇİN:

6-7 adet piyazlık doğranmış soğan

200 gram ceviz

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber



SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ



ÜZERI İÇİN: 1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tencereye alıp iyice ısıtın. Piyazlık doğranmış soğanı ekleyip rengi iyice değişene kadar kavurun ve ocaktan alın. Üzerine elinizle iri parçalara ayırdığınız ceviz, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Sos malzemesini bir kapta iyice karıştırın. Yufkaların her birini dört üçgen parça elde edecek şekilde kesin ve 16 parça elde edin. Üzerlerine sos sürün. Üçgen parçaların geniş kenarlarına iç malzemeden koyup rulo şeklinde sarın. Daha sonra kendi etrafında içe doğru dolayarak gül şekli verin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirip, üzerilerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin ve servis yapın.
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