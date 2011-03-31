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Soğanlı Ekmek

Soğanlı Ekmek
  • 9 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

Üç buçuk su bardağı un

Bir buçuk su bardağı ılık su

1 paket toz maya

1 adet kesme şeker

5 çorba kaşığı sıvı yağ, tuz



İçi için:

5 adet orta boy kırmızı soğan

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

Tuz, karabiber



Üzerine:

1 çorba kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, unu geniş bir kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Yarım su bardağı suya maya ve kesme şekeri koyup eritin. Erimiş maya, sıvı yağ ve tuzu una ekleyip karıştırın. Kalan suyu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığında yarım saat dinlendirin. Diğer taraftan soğanları temizleyip, yarım ay şeklinde doğrayın. Tereyağını eritip soğanları ilave edin ve kısık ateşte 20- 25 dakika kavurun. Sürenin sonunda soğana dolmalık fıstık, kuş üzümü, tuz ve karabiber ekleyin. 5 dakika daha kavurup ılınmaya bırakın.Dinlenen hamuru yeniden yoğurup rulo haline getirin. Daha sonra 9 parçaya bölün. Her parçayı merdane ya da elinizle 20 cm uzunluğunda 15 cm eninde dikdörtgen halinde açın. Hamurların ortasına 2 çorba kaşığı soğanlı harç koyun. İki tarafından kapatın ve kendi etrafında gül şeklinde sarın. 28 cm çapında yuvarlak bir tepsiyi yağlayıp hamurları yerleştirin. Üzerine 1 çorba kaşığı sıvı yağ sürün. 10 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika pişirin.

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