Soğanlı Jambonlu Pizza Tarifi

serpin. 200 derece fırında, 35-40 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.

Unları büyük bir kaseye aktarıp, ortasını açın. Ilık ayranın içersinde maya ve toz şekeri eritip unun ortasına koyun ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın. Biraz kabarması için, bu şekilde üstünü örtüp bekletin. Sonrasında kabarmış olan mayalı karışımı pürüzsüz bir şekilde yoğurun. Üstü örtülü olarak 25 dakika daha dinlendirin. Tereyağda halka doğranmış soğanları ve doğranmış jambonları kavurun. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip ocaktan indirin. Ayrı bir kapta yumurtaları ve kremayı karıştırıp bekletin. Hamuru, yuvarlak bir tepsiye yerleştirip elle bastırarak açın. Kenarlarına bastırıp iki parmak yükseltin. Üzerine önce soğanlı harcı döküp yayın. Sonra da yumurtalı kremayı harcın üzerine yayıp, kavrulmuş kimyon tohumunu üzerine