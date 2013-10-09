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Soğanlı Jambonlu Pizza Tarifi

Keyifli anlar yaşatan soğanlı jambonlu pizza tarifi... hem sizi hem sevdiklerinizi şımartacak soğanlı jambonlu pizza nasıl yapılır?
Soğanlı Jambonlu Pizza Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için: 1 su bardağı un

1 su bardağı kepek veya çavdar unu

1 su bardağı ılık ayran

1 kesmeş eker büyüklüğünde yaş maya

1'er tatlı kaşığı toz şeker ve tuz



Harcı için: 3 çorba kaşığı tereyağı

4-5 adet beyaz soğan

100 gram dana jambon veya pastırma

2 adet yumurta

1 paket krema

tatlı kaşığı kavrulmuş kimyon

tohumu

Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Unları büyük bir kaseye aktarıp, ortasını açın. Ilık ayranın içersinde maya ve toz şekeri eritip unun ortasına koyun ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyip karıştırın. Biraz kabarması için, bu şekilde üstünü örtüp bekletin. Sonrasında kabarmış olan mayalı karışımı pürüzsüz bir şekilde yoğurun. Üstü örtülü olarak 25 dakika daha dinlendirin. Tereyağda halka doğranmış soğanları ve doğranmış jambonları kavurun. Üzerine tuz ve karabiber ekleyip ocaktan indirin. Ayrı bir kapta yumurtaları ve kremayı karıştırıp bekletin. Hamuru, yuvarlak bir tepsiye yerleştirip elle bastırarak açın. Kenarlarına bastırıp iki parmak yükseltin. Üzerine önce soğanlı harcı döküp yayın. Sonra da yumurtalı kremayı harcın üzerine yayıp, kavrulmuş kimyon tohumunu üzerine
serpin. 200 derece fırında, 35-40 dakika pişirin. Dilimleyip servis yapın.
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