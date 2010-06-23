Sosisli Poğaça

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta ve küp doğranmış margarini çırpın. Sıvı yağ ve yoğurt ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ile un katıp, kulak memesinden daha sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde açıp, ortasına sosis dilimi yerleştirin. İki ucu birbirinin üzerini örtecek şekilde kapatın. Hamur ve sosis bitene kadar işleme devam edin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.