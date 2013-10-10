Peynirli Hafif Börek Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak patatesi soyup, küçük küpler halinde doğrayın. Yumurta ve yoğurdu iyice çırpın. Un ve kabartma tozunu ekleyip, çırpmaya devam edin. Karabiber, tuz, ve sıvı yağı ekleyin. Patatesleri ilave edip, iyice karıştırın. Harcı margarinle yağlanmış fırın tepsisine döküp, yayın. Önceden ısıtılmış 240 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Ilınınca börekleri dilimleyip, servis tabağına alın. Diğer tarafta sarımsaklı yoğurdu hazırlayın. Bunun için tereyağında pul biberi yakın. Servis yaparken böreğin üzerine önce sarımsaklı yoğurdu daha sonra pul biberli yağı gezdirip, servis yapın.