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Sucuklu Ay Çöreği

Sucuklu Ay Çöreği
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet patates

1 su bardağı eritilmiş margarin

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Üç buçuk su bardağı un

İçi için: 1 adet küçük kangal sucuk

2 adet orta boy domates

2 adet sivri biber

Üzerine: 1 adet yumurta sarısı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp, kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Eritilmiş margarin, yumurta, kabartma tozu ve
tuz ekleyip yoğurun. Unu ilave edip yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde 12 adet parça koparın ve her birini oval şekilde açın. Diğer taraftan küçük parçalar halinde doğranmış sucuğu kendi yağında kısık ateşte kavurun. Küp doğranmış domates ve sivri biberi ekleyin. 2-3 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın. Açtığınız hamurların içine hazırladığınız iç harcı paylaştırın. Her bir hamuru rulo şeklinde sarın ve iki ucunu birleştirip ay şekli verin. Çörekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Servis tabağına alıp, sıcak olarak servis yapın.

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