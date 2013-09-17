Sucuklu Milföy Böreği Tarifi

Milföy hamurlarının çözülmesini bekleyin. Sonrasında, milföy hamurlarının üzerine sucuk, domates, sivri biber, dil peyniri veya kaşar peynirini pay ederek yerleştirin. Milföy hamurlarının karşılıklı iki köşesini birleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, orta ısılı fırında 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.