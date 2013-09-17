Sucuklu Milföy Böreği Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet milföy hamuru
4 dilim sofralık sucuk
4 ince dilim domates
2 adet dilimlenmiş sivri biber
4 dilim dil peyniri veya kaşar peyniri
1 adet yumurtanın sarısı
YAPILIŞI
Milföy hamurlarının çözülmesini bekleyin. Sonrasında, milföy hamurlarının üzerine sucuk, domates, sivri biber, dil peyniri veya kaşar peynirini pay ederek yerleştirin. Milföy hamurlarının karşılıklı iki köşesini birleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, orta ısılı fırında 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.