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Sucuklu Milföy Böreği Tarifi

Milföy hamurunun en pratik hali sucuklu milföy böreği tarifi...
Sucuklu Milföy Böreği Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet milföy hamuru

4 dilim sofralık sucuk

4 ince dilim domates

2 adet dilimlenmiş sivri biber

4 dilim dil peyniri veya kaşar peyniri

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Milföy hamurlarının çözülmesini bekleyin. Sonrasında, milföy hamurlarının üzerine sucuk, domates, sivri biber, dil peyniri veya kaşar peynirini pay ederek yerleştirin. Milföy hamurlarının karşılıklı iki köşesini birleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, orta ısılı fırında 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
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