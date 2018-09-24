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Susamlı Kırmızı Mercimek Kroket

Susamlı Kırmızı Mercimek Kroket
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 su bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kişniş

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

6 diş sarımsak

1 adet büyük boy soğan

1 çay kaşığı tuz



BULAMAK İÇİN:

1 adet yumurta

1 çay bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3 çorba kaşığı susam



KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ

TAHİN SOS İÇİN:

3 çorba kaşığı tahin

1 su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1/2 limonun suyu



SERVİS İÇİN: Yeşil salata

YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği 24 saat önceden ılık su ile ıslatın. Daha sonra süzüp, sudan geçirin ve rondoya alın. Üzerine kalan malzemeyi ekleyip birlikte rondodan geçirin. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve kroket şekli verin. Bulamak için susam hariç kalan malzemeyi karıştırın. Mercimek kroketleri bu sosa batırdıktan sonra üzerilerine susam serpin. Sıvı yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.Tahin sos için tüm malzemeyi çırpın. Mercimek kroketleri tahin sos ve yeşil salata eşliğinde servis yapın.
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