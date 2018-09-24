Susamlı Kırmızı Mercimek Kroket

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kırmızı mercimeği 24 saat önceden ılık su ile ıslatın. Daha sonra süzüp, sudan geçirin ve rondoya alın. Üzerine kalan malzemeyi ekleyip birlikte rondodan geçirin. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparın ve kroket şekli verin. Bulamak için susam hariç kalan malzemeyi karıştırın. Mercimek kroketleri bu sosa batırdıktan sonra üzerilerine susam serpin. Sıvı yağda kızartın ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.Tahin sos için tüm malzemeyi çırpın. Mercimek kroketleri tahin sos ve yeşil salata eşliğinde servis yapın.