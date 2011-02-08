susamlı simitçik

Üye Tarifi

MALZEMELER

150 gr margarin(hafif erimiş olabilir)



1 yumurta sarısı



1 çay bardağı sıvı yağ



1 çay bardağı yoğurt



1 çay kaşığı tuz



3 çorba kaşığı şeker



1 kabartma tozu



isteğe göre mahlep



aldığı kadar un 4 bardak kadar kafidir.







Üzeri için



Yumurta sarısı susam ve çörek otu