susamlı simitçik

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MALZEMELER
150 gr margarin(hafif erimiş olabilir)
1 yumurta sarısı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
3 çorba kaşığı şeker
1 kabartma tozu
isteğe göre mahlep
aldığı kadar un 4 bardak kadar kafidir.
Üzeri için
Yumurta sarısı susam ve çörek otu
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi karıştırıp yoğuruyorsunuz.Unu yavaş yavaş ekleyip hamurun kıvamına göre ekleyebilirsiniz.Ama 4 bardak yetiyor.İyice yoğuruyosunuz.İçine isteğe bağlı maydanoz yada dereotu koyabilirsiniz maydanozlu harika oluyor.Ama maydanozları epeyce minik kıyın.Ve hatta seviyorsanız 1 çay kaşığı kırmızı toz biberde koyabilirsiniz. yaptınız hamura..
saç örgüsü yada minik simit şekli verip üzerine yumurta sarısını sürüp susam yada çöreotu serpip 190 derecede pişiriyoruz.
PÜF NOKTASI
Afiyetler olsun..