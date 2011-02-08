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susamlı simitçik

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    MALZEMELER

    150 gr margarin(hafif erimiş olabilir)

    1 yumurta sarısı

    1 çay bardağı sıvı yağ

    1 çay bardağı yoğurt

    1 çay kaşığı tuz

    3 çorba kaşığı şeker

    1 kabartma tozu

    isteğe göre mahlep

    aldığı kadar un 4 bardak kadar kafidir.



    Üzeri için

    Yumurta sarısı susam ve çörek otu

    YAPILIŞI

    Tüm malzemeyi karıştırıp yoğuruyorsunuz.Unu yavaş yavaş ekleyip hamurun kıvamına göre ekleyebilirsiniz.Ama 4 bardak yetiyor.İyice yoğuruyosunuz.İçine isteğe bağlı maydanoz yada dereotu koyabilirsiniz maydanozlu harika oluyor.Ama maydanozları epeyce minik kıyın.Ve hatta seviyorsanız 1 çay kaşığı kırmızı toz biberde koyabilirsiniz. yaptınız hamura..

    saç örgüsü yada minik simit şekli verip üzerine yumurta sarısını sürüp susam yada çöreotu serpip 190 derecede pişiriyoruz.

    PÜF NOKTASI

    Afiyetler olsun..
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