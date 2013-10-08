Sütlü Çörek

İki uzun şeridi örgü yapar gibi birbirinin içinden geçirip, iki ucunu birleştirerek çörekler hazırlayın. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Daha sonra çörekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarıncaya kadar pişirin.

Derin bir kaba unu eleyin. Kuru maya, toz şeker ve tuz katıp karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp ılık süt, sıvıyağ, toz karanfil ve damla sakızı ilave edip, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için yarım saat ılık bir yerde bekletin. Kabaran hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak uzun şeritler hazırlayın.