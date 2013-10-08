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Sütlü Çörek

Sütlü Çörek
  • 16 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 su bardağı un

20 gram kuru maya

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Bir buçuk su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı toz karanfil

Bir parça dövülmüş damla sakızı

Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı

Çörek otu ve susam

YAPILIŞI

Derin bir kaba unu eleyin. Kuru maya, toz şeker ve tuz katıp karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açıp ılık süt, sıvıyağ, toz karanfil ve damla sakızı ilave edip, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp mayalanması için yarım saat ılık bir yerde bekletin. Kabaran hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde yuvarlayarak uzun şeritler hazırlayın.
İki uzun şeridi örgü yapar gibi birbirinin içinden geçirip, iki ucunu birleştirerek çörekler hazırlayın. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Daha sonra çörekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, çörek otu ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarıncaya kadar pişirin.
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