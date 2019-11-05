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Sütlü ekmek tarifi

hem poğaça hem de atıştırmalık olan bu tarifi çocuklarınız çok sevecek. Yapımı hem kolay hem de oldukça lezzetli olan sütlü ekmek tarifi.
Sütlü ekmek tarifi
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Piknik
  • Ev Yapımı, Ekonomik Tarif, Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 su bardağı un



Yarım paket yaşmaya



Yarım su bardağı su



1 su bardağı süt



Yarım çay bardağı sıvıyağ, tuz



Üzeri için: 2 çorba kaşığı süt


YAPILIŞI

Unu yoğurma kabına alıp, tuz ilave edin ve karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp, yaşmaya, su, süt ve sıvıyağ ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 30 dakika dinlendirin. Daha sonra unlanmış tezgah üzerinde 10 eşit bezeye ayırın. Her birini elinizde yuvarlayarak şekil verin ve aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine süt sürüp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin.

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