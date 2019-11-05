Sütlü ekmek tarifi

hem poğaça hem de atıştırmalık olan bu tarifi çocuklarınız çok sevecek. Yapımı hem kolay hem de oldukça lezzetli olan sütlü ekmek tarifi.

10 Adet

Zorluk Derecesi: Kolay

Piknik

Ev Yapımı, Ekonomik Tarif, Çocuk