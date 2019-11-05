Sütlü ekmek tarifi

4 su bardağı un
Yarım paket yaşmaya
Yarım su bardağı su
1 su bardağı süt
Yarım çay bardağı sıvıyağ, tuz
Üzeri için: 2 çorba kaşığı süt
Unu yoğurma kabına alıp, tuz ilave edin ve karıştırın. Ortasını havuz gibi açıp, yaşmaya, su, süt ve sıvıyağ ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 30 dakika dinlendirin. Daha sonra unlanmış tezgah üzerinde 10 eşit bezeye ayırın. Her birini elinizde yuvarlayarak şekil verin ve aralıklı olarak fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine süt sürüp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin.