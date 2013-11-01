DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Tahinli Çıtırlar Tarifi

Tahinli Çıtırlar Tarifi

Beş çaylarınız da sizi mutlu edecek tahinli çıtırlar nasıl yapılır? Ağızda dağılan tahinli çıtırlar tarifi...
Tahinli Çıtırlar Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yufka

1 çay bardağı tahin

Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

1 adet yumurta sarısı

Sıvı yağ

YAPILIŞI

Yufkayı düz bir zemine serin. Üzerine tahini gezdirin. Toz şeker ve dövülmüş ceviz serpin. Yufkayı rulo şeklinde sarın. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Dilediğiniz şekilde dilimleyin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin.

PÜF NOKTASI

Not: Dilerseniz malzeme miktarını artırarak, “Tahinli çıtırlar”ı daha fazla hazırlayabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Kıymalı ve Cevizli Sac Böreği Tarifi
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Su böreği tarifi: Su böreği nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Pastane poğaçasi tarifi: Pastane poğaçası nasıl yapılır?
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Zeytinli Cevizli Siyez Ekmeği Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Domateslı Soğanlı Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Rulo Ekmek Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Peynirli Tepsi Böreği Tarifi
Kabaklı Börek
Kabaklı Börek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN