Tahinli Çıtırlar Tarifi

Beş çaylarınız da sizi mutlu edecek tahinli çıtırlar nasıl yapılır? Ağızda dağılan tahinli çıtırlar tarifi...

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Ev Partisi, Yemek Daveti