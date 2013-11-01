Tahinli Çıtırlar Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yufka
1 çay bardağı tahin
Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
1 adet yumurta sarısı
Sıvı yağ
YAPILIŞI
Yufkayı düz bir zemine serin. Üzerine tahini gezdirin. Toz şeker ve dövülmüş ceviz serpin. Yufkayı rulo şeklinde sarın. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün. Dilediğiniz şekilde dilimleyin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında üzeri kızarana dek pişirin.
PÜF NOKTASI
Not: Dilerseniz malzeme miktarını artırarak, “Tahinli çıtırlar”ı daha fazla hazırlayabilirsiniz.