DETAYLI ARA
Sofra / Börekler-Çörekler ve Poğaçalar / Tam Buğday Unlu Biberli Peynirli Ekmek

Tam Buğday Unlu Biberli Peynirli Ekmek

Tam Buğday Unlu Biberli Peynirli Ekmek
  • 7 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı tam buğday unu

1 gram yaş maya

1 tatlı kaşığı tozşeker

1 su bardağı + yarım çay bardağı su

1 adet soğan

adet kırmızı biber

1 adet dolmalık biber

150 gram ince kıyılmış kaşar peyniri

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı sıvıyağ

Tuz

Üzerine;

Çörekotu ve susam

YAPILIŞI

Yaş mayayı tozşeker ve yarım çay bardağı suyla birlikte küçük bir kaba alın. Karıştırarak eritin, 15 dakika bekletin. Diğer taraftan soğan, kırmızı biber ve dolmalık biberi temizleyip küçük küpler halinde doğrayın. Sıvıyağı tencereye alıp, soğanı rengi dönene kadar kavurun. Üzerine biberleri ekleyip yumuşayana kadar sote edin. Unu yoğurma kabına alıp ortasını havuz şeklinde açın. Erimiş maya, kaşar peyniri, sotelenmiş biberli karışım, süt ve tuzu ilave edip karıştırın. Kalan suyu ekleyip hamuru iyice yoğurun. Yağlanmış geniş bir kaba aktarıp, üzerini streç filmle kaplayın. Oda sıcaklığında, iki katı büyüklüğe ulaşana kadar mayalandırın. Unlu zeminde yeniden yoğurup 7 eşit parçaya ayırın. Orta boy kelepçeli bir kabı yağlayıp unlayın. Bir parça hamuru kabın tam ortasına, diğerlerini de etrafına yerleştirip çiçek şekli verin. Üzerine su sürüp çörekotu ve susam serpin. Nemli bir bezle örtüp 20-30 dakika daha mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir bıçak batırıp kontrol ederek (ekmeğe batırdığınız bıçak temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Ihlamurlu Francala
Ihlamurlu Francala
Patates Hamur Böreği
Patates Hamur Böreği
Tülbent böreği
Tülbent böreği
Mısır Ekmeği
Mısır Ekmeği
Ağzı Yumuk
Ağzı Yumuk
Biberli kekikli çavdar ekmeği
Biberli kekikli çavdar ekmeği
Zeytinli ekmek
Zeytinli ekmek
Glutensiz tahıllı ekmek
Glutensiz tahıllı ekmek

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN