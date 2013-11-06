Tam Buğday Unlu Peynirli Poğaça

ufalayıp bir kaba alın. Üzerine kıyılmış maydanoz, pul biber ve karabiber ekleyip harmanlayın. 3 Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz daha büyük parçalar koparın. Avucunuzda kare şeklinde açıp, içine

peynirli harçtan koyun. Hamuru üçgen olacak şekilde kapatın. Uçlarının açılmasını önlemek için

parmaklarınızla bastırın ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Hamur ve iç harç bitene

dek işleme devam edin. 4 Yumurta, yoğurt ve sıvı yağı çırpıp, poğaçaların üzerine sürün. Galeta unu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.

1 hamuru için yoğurt, sıvı yağ, tereyağı, yumurta, yumurta akı, soda, toz şeker ve tuzu geniş bir kaba alıp çırpın. Kaşar peyniri ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Azar azar un ilave ederek yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayıp kenara alın. 2 İç harcı için beyaz peyniri