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Tam Buğday Unlu Peynirli Poğaça

Tam Buğday Unlu Peynirli Poğaça
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 adet yumurta

1 adet yumurtanın akı

Yarım çay bardağı soda

1 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar tam buğday unu

Tuz

İç malzeme için:

200 gram beyaz peynir

5-6 dal maydanoz

1 çay kaşığı pul biber

Karabiber

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Yeteri kadar galeta unu

YAPILIŞI

1 hamuru için yoğurt, sıvı yağ, tereyağı, yumurta, yumurta akı, soda, toz şeker ve tuzu geniş bir kaba alıp çırpın. Kaşar peyniri ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Azar azar un ilave ederek yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayıp kenara alın. 2 İç harcı için beyaz peyniri
ufalayıp bir kaba alın. Üzerine kıyılmış maydanoz, pul biber ve karabiber ekleyip harmanlayın. 3 Hazırladığınız hamurdan mandalinadan biraz daha büyük parçalar koparın. Avucunuzda kare şeklinde açıp, içine
peynirli harçtan koyun. Hamuru üçgen olacak şekilde kapatın. Uçlarının açılmasını önlemek için
parmaklarınızla bastırın ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Hamur ve iç harç bitene
dek işleme devam edin. 4 Yumurta, yoğurt ve sıvı yağı çırpıp, poğaçaların üzerine sürün. Galeta unu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin.

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