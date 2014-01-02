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Tarçınlı Açık Poğaça

Tarçınlı Açık Poğaça
  • 12 Kişilik
  • Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İçi için:

Bir buçuk su bardağı çökelek

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu

2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

Üzerine:

1 adet yumurtanın sarısı

YAPILIŞI

Derin bir kasede yumurta, sıvı yağ, süt, toz şeker, tuz ve kabartma tozunu karıştırın. Unu azar azar alabildiği kadar ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Ayrı bir kapta çökelek, tarçın, haşhaş tohumu ve dövülmüş cevizi karıştırın. Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir hamuru avucunuzun içinde yuvarlak olacak şekilde açın. Ortalarına tarçınlı iç harçtan 1'er çorba kaşığı koyun. Kenarlarından ortası açık kalacak şekilde bükün. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Tarçınlı dilberin iç harcına çökelek yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Bu tarifi tatlı kurabiye olarak da değerlendirmek için hamurun içine 3 çorba kaşığı, iç harcın içine de 2 çorba kaşığı pudraşekeri ilave edebilirsiniz.
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