Tatlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Muhallebi için sütü kaynatmadan ısıtın. Ayrı bir yerde yumurta sarısı, un ve nişastayı karıştırın. Üzerine ılık sütü her seferinde 1 çorba kepçesi olacak şekilde döküp karıştırın ve tencereye alın. Ocağa oturtup, sürekli karıştırarak pürüzsüz bir hal alana dek pişirin. Ocaktan alıp, bal, zerdeçal ve rendelenmiş portakal kabuğu ilave edip karıştırın. Üzerini streç filmle kaplayıp, soğumaya bırakın. 2 2 adet baklava yufkasını üst üste yerleştirip, zeytinyağı sürün ve bal gezdirin. Üzerine 2 adet baklava yufkası yerleştirin. Zeytinyağı sürüp bal gezdirin. Baklava yufkası bitene dek aynı işlemi tekrarlayın. Yufkanın kenarından 5-6 cm içeriden olacak şekilde muhallebiyi yayın. Dikkatlice rulo yapıp, üzerine file badem serpin. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın