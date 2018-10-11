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Tatlı Börek

Tatlı Börek
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet baklava yufkası ​

Muhallebi İçin : 5 su bardağı süt

3 adet yumurta sarısı

3 çorba kaşığı tam buğday unu

3 çorba kaşığı nişasta

1/2 çorba kaşığı bal

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Aralarına Sürmek İçin: 1/2 çay bardağı zeytinyağı

3-4 çorba kaşığı bal

Üzeri İçin: 1 çay bardağı file badem


YAPILIŞI

Muhallebi için sütü kaynatmadan ısıtın. Ayrı bir yerde yumurta sarısı, un ve nişastayı karıştırın. Üzerine ılık sütü her seferinde 1 çorba kepçesi olacak şekilde döküp karıştırın ve tencereye alın. Ocağa oturtup, sürekli karıştırarak pürüzsüz bir hal alana dek pişirin. Ocaktan alıp, bal, zerdeçal ve rendelenmiş portakal kabuğu ilave edip karıştırın. Üzerini streç filmle kaplayıp, soğumaya bırakın. 2 2 adet baklava yufkasını üst üste yerleştirip, zeytinyağı sürün ve bal gezdirin. Üzerine 2 adet baklava yufkası yerleştirin. Zeytinyağı sürüp bal gezdirin. Baklava yufkası bitene dek aynı işlemi tekrarlayın. Yufkanın kenarından 5-6 cm içeriden olacak şekilde muhallebiyi yayın. Dikkatlice rulo yapıp, üzerine file badem serpin. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında kızarana dek pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın

PÜF NOKTASI

Tatlı böreği, dondurma ile birlikte ılık olarak da servis yapabilirsiniz. Çilekli dondurulmuş muhallebi için çilekleri kalıba dizmeden önce altını uygun ölçüde pişirme kağıdı ile kaplayarak, çilekleri yerleştirip, muhallebiyi dökerseniz donduğunda daha kolay çıkmasını sağlarsınız. Çilekli dondurulmuş muhallebiyi iyice soğuduktan sonra kalıptan çıkarın.
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